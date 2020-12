Termine online

Langenhagen (ok). Zwei Online-Termine stehen im Januar beim Kunstverein Langenhagen auf dem Programm. Der digitale Leseklub findet am Donnerstag, 7. Januar, um 19 Uhr statt. Gemeinsam wird das Essay "Ich hasse Männer" der französischen Schriftstellerin Pauline Hamange diskutiert. Begleitend zur Ausstellung "Cardón Cardinal" können sich Interessierte am Dienstag, 19. Januar, um 19 Uhr bei einem Online-Künstlerinnengespräch mit Patricia Esquivias über ihre Arbeit und Arbeitsweise unterhalten. Anmeldungen bitte unter mail@kunstverein-langenhagen.de. Weitere Projektek, die in 2021 laufen: 2Kunst in der Klasse" wird fortgesetzt und neu ist der "mobile Kunstverein"mit Unterstützung der Stiftung Kunstfonds. Eine Reihe von Künstlern besuchen verschiedene Orte in Langenhagen.