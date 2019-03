Terrassentür aufgehebelt

Kaltenweide (ok). Einbrecher gelangten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 10.10 und 14 Uhr auf ein Grundstück am Orthleut in Kaltenweide und hebelten dort die Terrassentür auf. Die Räume wurden durchsucht und technische Geräte mitgenommen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.