Terrassentür aufgehebelt

Langenhagen. Diebe hebelten nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 19.40 und 20.25 Uhr die Terrassentür einer Wohnung an der Walsroder Straße auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Im Anschluss wurde die Wohnung von den Tätern durchsucht, und es wurde Schmuck entwendet. Die Höhe des Schadens wurde noch nicht beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.