Testen an der Wasserwelt

Langenhagen. Walk-in oder Drive-through? Diese Möglichkeiten bieten sich ab sofort im Schnelltest-Zentrum auf dem Parkplatz der Wasserwelt Langenhagen. Vor dem Schwimmbad an der Theodor-Heuss-Straße hat ein Test-Bus am Dienstag, 18. Januar, den Betrieb aufgenommen. Täglich von 7 bis 20 Uhr ist ein Team vor Ort, um kostenlose Corona-Schnelltests anzubieten. Die Ergebnisse liegen nach etwa 15 Minuten vor. Sie werden entweder als Ausdruck am Test-Bus ausgehändigt oder per E-Mail zugesendet. Weitere Testzentren in Langenhagen ohne Anspruch auf Vollständigkeit stehen unter https://haz.li/tests.