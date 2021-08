Langenhagen. Kostenlose Bürgertestungen im Ratssaal sind nur noch bis Sonnabend, 14. August, möglich. Wie bereits mitgeteilt, stellt das Testzentrum der Stadt Langenhagen ab Montag,16. August seinen Betrieb ein.Das zum Ratssaal nächstgelegene Testzentrum befindet sich dann ab Montag,16. August, auf dem Parkplatz am Waggumer Hof. Dort nimmt ein privates mobiles Testzentrum der Firma ChickQ GmbH aus Seelze, den Betrieb auf. Es gibt aber noch weitere Testzentren in Langenhagen und in der Region Hannover. Eine Übersicht haben Stadt und Region unter https://t1p.de/vf8s veröffentlicht.