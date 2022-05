Theater mit Dr. Brumm

Langenhagen. Das Wolfsburger Figurentheater gastiert mit "Dr. Brumms Tollkühnes Abenteuer" nach den beliebten Bilderbüchern von Daniel Napp am Donnerstag, 19. Mai, und am Freitag, 20. Mai, im Haus der Jugend Langenhagen.

Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und der ganzen Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 16. Mai, montags bis donnerstags 9.00 bis 15.00 Uhr und freitags 9. bis 14. Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz .

Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Aufgrund der aktuellen Lage gibt es nummerierte Sitzplätze. Bitte an den Mund-/Nasenschutz denken. Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, bitte unbedingt die Altersangabe beachten!