Thema Enkeltrick

Langenhagen (ok). "Hallo Oma, rate mal, wer dran ist": So oder so ähnlich beginnen häufig ominöse Telefonate, wenn nichtsahnende ältere Mitmenschen von Trickbetrügern kontaktiert werden, Sie sind Hautpzielgruppe dieser Betrüger. Die Polizei gibt am Montag, 30. Mai, zwischen 15 und 17 Uhr im Ratssaal der Stadt Langenhagen Tipps, wie gegen Betrüger vorgegangen werden kann, wie eine Betrugsmasche erkannt wird und vor allen Dingen, wie sich davor geschützt werden kann.Bei entsprechender Sensiblisierung werden potenzielle Opfer gar nicht zu Opfern. Eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich, bis zum Sitzplatz im Ratssaal besteht Maskenpflicht.