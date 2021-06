Thema Grundschule

Engelbostel (ok). Diskussionen um die Zukunft der Engelbosteler Grundschule wird es am nächsten Dienstag, 22. Juni, ab 19 Uhr in der nächsten Ortsratssitzung geben. Außerdem geht es um die Verpachtung des alten Spritzenhauses an den Treckerclub. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung in der Feuerwehr am Stadtweg können die Einwohner wie immer Fragen stellen.