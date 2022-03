Thema Haushalt

Langenhagen (ok). Es ist für den Rat der Stadt Langenhagen eine der wichtigsten Sitzungen des Jahres, wenn nicht sogar die wichtigste. Der Haushalt dominiert die Sitzung am nächsten Montag, 28. März, ab 18.15 Uhr - entweder in Präsenz im Ratssaal oder digital per Videokonferenz. Darüber hinaus geht es unter anderem um den Verkauf einer Gewerbefläche in Schulenburg-Süd, die Konzeption der Kulturlandschaft Langenhagen, Qualitätsoffensive der Ganztagsgrundschulen sowie den Austausch der bisherigen Weihnachtsbeleuchtung auf umweltschonende und energiesparende LED-Weihnachtsobjekte und ein Energiemanagement bei der Stadt Langenhagen. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung haben Einwohner wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.