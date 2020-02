Thema Klima

Langenhagen (ok). 25 Punkte mit diversen Unterpunkten stehen auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung, die am Montag, 24. Februar, um 18 Uhr beginnt. Klima, Ressourcen und Müllvermeidung sind drei der Stichworte; die einzelnen Parteien stellen verschiedene Anträge für ein Klimaschutz-Aktionsprogramm. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.