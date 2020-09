Thema Klima

Langenhagen (ok). Eine Sondersitzung des Rates der Stadt Langenhagen in Sachen Klimaschutz läuft am Montag, 14. September, ab 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Die Fraktionen im Rat der Stadt Langenhagen stellen ihre Anträge und Ideen vor. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.