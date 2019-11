Thema Ratten

Langenhagen (ok). Weitere Termine in Sachen Infos zur Bekämpfung von Ratten sind am Dienstag, 26. November, für die Kernstadt ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße sowie am Mittwoch, 27. November, ab 19 Uhr im Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße.