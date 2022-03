Thema Ukraine

Langenhagen (ok). "Krieg in der Ukraine, wie hilft Langenhagen den Flüchtlingen?" lautet das Thema einer aktuellen Stunde in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen. Außerdem geht es unter anderem noch um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für Krähenwinkel sowie digitale oder hybride Ortsrats- und Ausschusssitzungen sowie eine Gewerbefläche in Schulenburg-Süd. Termin ist am Montag, 14. März, ab 18.30 Uhr in der Aula des Schultzentrums