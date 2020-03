Thema Verkehr

Langenhagen (ok). Abgase, Lärm, immer mehr Autos – der Verkehr mit Autos und mit Lastwagen nimmt immer mehr zu. Eine Problematik, der sich die Verantwortlichen stellen müssen.Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins fragt sich, ob es überhaupt Denkmodelle für die künftige Verkehrspolitik in Deutschland und auch europaweit gibt? Mit Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Niedersäschsischen Straßenbauverwaltung, soll dieses Thema erörtert werden. Termin bei Kaffee und Kuchen im Anna-Schaumann-Stift: Donnerstag, 19. März, um 15.30 Uhr.