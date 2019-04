Tickets für das Seniorenkino

Langenhagen. Das Seniorenkino geht in die nächste Runde: am Donnerstag, 25. Mai, um 10 Uhr im Cinemotion an der Walsroder Straße. Gezeigt wird der Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Tickets zum Nulltarif gibt es am Donnerstag, 23. April, ab 9 Uhr in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht.