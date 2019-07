Tickets fürs Seniorenkino

Langenhagen. Am Donnerstag, 22. August, findet die nächste Vorstellung des Seniorenkinos statt. Gezeigt wird "Ein seltsames Paar", die Kult-Komödie mit Jack Lemmon und Walter Matthau aus dem Jahre 1968. Zwei Freunde versuchen sich eine Wohnung zu teilen, doch ihre Ansichten von Haushalt und Lebensstil scheinen unvereinbar. Als sich dann noch die Liebe in Form einer wunderschönen Frau zwischen die beiden Männer stellt, ist das Chaos perfekt. Beginn: 10 Uhr; Einlass: 9.30 Uhr. In jeder Vorstellung gibt es eine Pause von 15 bis 30 Minuten mit Kaffee und Keksen. Das Filmprojekt wird unterstützt vom

„Pflegenetzwerk Langenhagen“. Kostenfreie Eintrittskarten gibt es nur am Donnerstag, 1. August, von 9.30 bis11.30 Uhr im Media Store (HAZ,NP,Langenhagener Echo) im CCL. Solange der Vorrat reicht!