Tierheim schließt auch

Krähenwinkel (ok). Auch das Tierheim in Krähenwinkel schließt wegen des Corona-Virus seine Pforten: Das Katzenhaus, die Hundehäuser und der Kleintierbereich sind erst einmal für den spontanen Publikumsverkehr geschlossen. Wann es wieder zur Normalität geht, wird auf der Homepage bekannt gegeben. Interessenten für die Vermittlung von Hunden, Katzen und Kleintieren haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail an das Tierheim zu wenden und einen Termin zu vereinbaren.