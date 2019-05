Tilman Kuban kommt

Engelbostel/ Schulenburg. „Europawahl bei uns in Engelbostel/Schulenburg“ – so lädt der CDU-Ortsverband zu Wahlständen für Sonnabend, 18. Mai, vor dem Edekamarkt Ziegarek in der Heidestraße und für Sonnabend, 25. Mai, vor dem Bäcker Langrehr in der

Heidestraße ein. An einem der Wahlveranstaltungstage wird

Tilman Kuban vor Ort sein und sich Fragen zur bevorstehenden Europawahl stellen.