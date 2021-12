Tim Julian Wook bewirbt sich

Godshorn (ok). Er wirft seinen Hut in den Ring: Tim Julian Wook, frisch gekürter Ortsbürgermeister in Godshorn, bewibt sich um eine SPD-Landtagskandidatur für den Wahlkreis 31, der die Kommunen Langenhagen, Burgwedel und Isernhagen umfasst. Das Niedersächsische Parlament wird am 9. Oktober 2022 neu gewählt. Tim Julian Wook, der in Göttingen studiert hat, ist auch Mitglied im Rat der Stadt Langenhagen. Als Büroleiter arbeitet der 26-Jährige für den neuen Regionspräsidenten Steffen Krach, war zuvor für Ministerpräsident Stephan Weil tätig. Wook wurde nach eigenen Ausführungen stark von der evangelischen Kirche geprägt, in der beide Elternteile aktiv sind. So sei er schon früh in seinem sozialen Denken geprägt worden. Tm Julian Wook: "Dieser Einsatz für Menschen, die oft keine Lobby im Sinne der Nächstenliebe und Gleichberechtigung aller Menschen, hat mich schon früh geprägt. Seit 2014 engagiert sich Wook, der damals bei einer Podiumsdiskussion vom früheren Landtagsabgeordneten Marco Brunotte politisch begeistert war, für die SPD, leitet heute zusammen mit Anja Sander den Langenhagener Ortsverein. Und in all den Jahren hat der Nachwuchspolitiker gelernt: Veränderung in der Gesellschaft müsse von einem selbst ausgehen.