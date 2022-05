Tim Wook verteilt Rosen

Langenhagen. Zum Muttertag verteilt der SPD-Landtagskandidat Tim Wook am nächsten Sonnabend, 7. Mai, Rosen und ist von 8.15 Uhr bis 9 Uhr auf dem Markt in Langenhagen anzutreffen. Ferner ist Tim Wook am Donnerstag, 5.Mai, ab 16:30 Uhr auf dem Wochenmarkt Kaltenweide.