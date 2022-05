Tim Wook verteilt wieder Rosen

Langenhagen. SPD-Landtagskandidat Tim Wook ist diese Woche abermals im Wahlkreis unterwegs und verteilt Rosen an Bürgerinnen und Bürger. Der Sozialdemokrat ist dazu am kommenden S, 14. Mai, ab 7.30 Uhr vor Langrehr's Backwaren ian der Heidestraße in Engelbostel und am selbigen Tag ab 8.30 Uhr auf dem Markt Langenhagen anzutreffen.

Der Politiker ist auch für Fragen unter der Rufnummer (0151) 59 116 3 28, via Anruf, WhatsApp und SMS erreichbar. Per Mail kann Tim Wook unter kontakt@tim-wook.de kontaktiert werden.