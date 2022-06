Tim Wook weiter SPD-Chef

Jahreshauptversammlung der SPD in Godshorn

Langenhagen. Jetzt traf sich die SPD-Godshorn zu ihrer ersten Jahreshauptversammlung seit Corona wieder. Die Wahl des Vorstandes stand im Mittelpunkt der Sitzung der SPD-Abteilung in Godshorn. Doch zunächst wurde den Toten gedacht. 2020 verzeichnete die SPD Godshorn einen schmerzlichen Verlust mit dem Tod des ehemaligen Gemeindebürgermeisters Hermann Euscher. Tim Wook gedachte mit einer Schweigeminute an Hermann Euscher, der mehr als 70 Jahre in der SPD gewesen war. „Hermann Euscher hat große Verdienste für Godshorn und die SPD geleistet. Wir werden ihn als herausragenden Sozialdemokraten in Erinnerung behalten“, so Wook.ITim Wook wurde einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso seine Stellvertreter Denis Zysk und Oliver Tuntke. Ulrich Weyl übernimmt wieder das Amt des Kassenwarts und zur Schriftführerin wurde Insa Becker-Wook gewählt. Als Beisitzer wurden Daniela Langner und Willi Minne gewählt.