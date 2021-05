Zwei digitale Themen-Abende am 17. und 31. Mai

Der erste Teil des Workshops „Tipps und Tricks für Zoom und Co“ findet am Montag,17. Mai , fvon 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Teil zwei „Mit digitalen Tools interaktive Zusammenarbeit gestalten – Fortsetzung und Vertiefung“ folgt am 31. Mai ebenfalls von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Anmeldeschluss ist der 10. Mai. Anmeldungen bitte bevorzugt per E-Mail an: freiwilligenagentur@langenhagen.de oder alternativ telefonisch unter: (0511) 7307 9392.Teilnehmer: die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt, maximal 1 Person pro Verein/Organisation/Einrichtung. Die Teilnahme ist kostenlos.An technischer Ausstattung wird benötigt: PC/Laptop, Kamera, Mikrofon/Headset