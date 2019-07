Toben und urig kochen

Ferienbetreuung im Abenteuerland

Langenhagen. Auch diesem Jahr findet im Abenteuerland Langenhagen wieder eine Ferienbetreuung für Kinder im Alter zwischen sieben und 14 Jahren statt. Von Montag, 5., bis Freitag, 9. August sind die Kinder ganztägig auf dem Gelände willkommen. Das Programm beginnt um 8.30 und endet um 15.30 Uhr, die Kinder können aber schon ab 8 Uhr kommen und bis 16 Uhr bleiben. Am Freitag ist sogar eine Betreuung bis 19 Uhr möglich. Geplant sind, neben viel Spaß, Basteln, Werken und Spielen, auch zwei Ausflüge und ein Besuch der DLRG mit kleinem Kursus zum Verhalten beim Schwimmen. Bei geeignetem Wetter wird im und am Silbersee getobt. Gekocht wird im Abenteuerland natürlich urig am offenen Feuer oder auf dem Grill, bei den Ausflügen gibt es ein Lunchpaket. Die Ferienwoche kostet, einschließlich aller Fahrkosten, Eintritte, Verpflegung und Getränke 100 Euro. Noch sind einige Plätze frei. Anmeldung unter abenteuerland-langenhagen.de und dort das Formular ausdrucken. Rückfragen unter info@abenteuerland-langenhagen.de.Die regelmäßige, kostenlose Betreuung im Abenteuerland Langenhagen gibt auch in den Ferien weiterhin an jedem Freitag zwischen 16 und 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Alle Kinder sind eingeladen.