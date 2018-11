Tonne brannte

Engelbostel. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Feuerwehr Engelbostel gegen 1.15 Uhr an den Teichweg alarmiert.Die Ortsfeuerwehr löschte eine in Brand geratene Papiersammeltonne. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten Anwohner schon einen Löschversuch unternommen. Ein Trupp erledigte das endgültige Ablöschen.