Totengedenken

Langenhagen. Am Sonntag,1. November, findet um 15 Uhr eine Andacht zum Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Jahres in der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 statt. Im Anschluss werden auf dem Friedhof an der Karl-Kellner-Straße die Gräber gesegnet. Interessierte Teilnehmer melden sich bitte telefonisch im Pfarrbüro unter der Rufnummer (0511) 73 45 32 an, da auf Grund der Infektionsschutzbestimmungen nur eine begrenzte Platzzahl in der Kirche zur Verfügung steht.