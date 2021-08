Toter bei Zusammenstoß

Godshorn (ok). Eine Zugmaschine ist am Montag end gegen 18.30 Uhr an der Vinnhorster/Brinker Straße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizei ist ein Fahrgast aus dem Bus geschleudert worden und verstorben. Ein Kind wurde schwer letzt in die Klinik geflogen. Weitere Beteiligte wurden ebenfalls schwer verletzt.