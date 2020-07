Touchiert

Langenhagen (ok). Ein Autofahrer touchierte nach Auskunft der Polizei vermutlich beim Vorbeifahren am Sonnabend zwischen 12 und 18.30 Uhr an der Uhlandstraße einen ordnungsgemäß abgestellten schwarze Skoda Fabia. Es entstand ein Sachschaden durch Lackkratzer. Zewugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.