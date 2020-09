Touchiert

Langenhagen. Ein männlicher Rennradfahrer mit grüner Jacke touchierte nach Auskunft der Polizei bereits am Donnerstag, 10. September, gegen 14 Uhr an der Walsroder Straße 209 im Vorbeifahren das Vorderrad eines in gleicher Richtung fahrenden zwölfrjährigen Mädchens. Dieses kam infolgedessen zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rennradfahrer blickte sich zwar nach dem Mädchen um, setzte seine Fahrt aber trotzdem fort. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.