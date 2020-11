Touchiert

Langenhagen (ok). Beim Ausparken hat ein Autofahrer nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr auf dem Parkdeck des CCL einen grauen Renault Zoe am hinteren linken Radkasten touchiert. Anschließend machte er sich aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.