Touchiert

Langenhagen. Ein Fahrzeugführer touchierte nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 9.30 Uhr an der Niedersachsenstraße beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand parkenden Citroen Jumper. Hierbei wurde der linke Außsenspiegel des Citroen abgerissen. An der Unfallörtlichkeit wurde ein Plastikteil eines Renault aufgefunden und

sichergestellt. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher gab es aktuell nicht. Schadenshöhe etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.