Touchiert

Langenhagen (ok). Ein anderer Verkehrsteilnehmer hat nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 6.10 und 17.30 Uhr einen VW Golf touchiert der an der Bachstraße geparkt war. Anschließend hat er sich aus dem Staub gemacht. Die Schadenshöhe beträgt 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.