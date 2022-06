Touchiert

Langenhagen. Ein Fahrzeugführender touchierte nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Erich-Ollenhauer-Straße mutmaßlich mit einem Renault in brauner Lackierung beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes in schwarz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.