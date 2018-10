Trampolinturnen beim SCL

Neue Trainerin wurde eingestellt

Langenhagen. Endlich ist es gelungen, eine neue Trampolintrainerin für die Gruppen des SCL zu gewinnen. Mit der 24-jährigen Aylin Topcu aus Laatzen, selbst aktive Trampolinturnerin, konnte eine hochqualifizierte und engagierte Übungsleiterin eingestellt werden. Aylin hat Trainerlizenzen erworben, auch war sie bereits als Trainerin tätig. Sie wird zunächst die bestehenden Gruppen in Augenschein nehmen, danach wird sie versuchen, dasTrampolinturnen in Langenhagen wieder attraktiv zu machen. Neuzugänge sind herzlich willkommen, Probetraining nach Absprache jederzeit möglich. Trainingszeiten: dienstags von 17.30 bis 19 Uhr (sechs bis neun Jahre) und 18.30 bis 20 Uhr (ab zehn Jahre) in der IGS-Halle an der Konrad-Adenauer-Straße ab 16. Oktober. Weitere Infos unter osing@htp-tel.de.