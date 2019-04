Trampolinturnen

Langenhagen. Trampolinturnen des SCL findet wieder statt. Endlich, nach einer langen Durststrecke, beginnt das Trampolinturnen mit einer neuen Übungsleiterin wieder zur

gewohnten Zeit in der gleichen Halle, nämlich dienstags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr (erste Gruppe) und von 18.30 bis 20 Uhr (zweite Gruppe) in der IGS-Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße.