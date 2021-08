Traumschiff fährt

Krähenwinkel (ok). Das Operettentraum-Schiff sticht am Mittwoch, 15. September, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel in See. Vorverkauf im Dorfgemeinschaftshaus unter (0511) 53 91 30 63; Reservierung und Info unter (0511) 21 35 90 68.