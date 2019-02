Treckerclub trifft sich

Engelbostel (ok). Der Treckerclub Engelbostel lädt zu seiner Jahreshauptversammlung mit Berichten und Neuwahlen ein Termin ist am Sonnabend, 9. Februar, ab 19 Uhr im Hotel Tegtmeyer "Zum Alten Krug" an der Resser Straße 1. Kosten: zehn Euro fürs Essen.