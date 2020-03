Treffen abgesagt

Langenhagen (ok). Auch die AG 60 plus der SPD Langenhagen sagt ihr nächstes Treffen ab. Termin wäre am Donnerstag, 19. März, um 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift gewesen. Zu Gast wäre Friedhelm Fischer von der Straßenverkehrsbehörde gewesen.