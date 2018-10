Treffen der SPD AG 60 plus

Interessanter Vortrag und Diskussion im Anna-Schaumann-Stift

Langenhagen. Der SPD-Ortsverein Langenhagen – Arbeitsgemeinschaft 60 plus – lädt Mitglieder und Freunde für Donnerstag, 18. Oktober, um 15.30 Uhr in das Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg 9-11 ein.Der Stadtteil Wiesenau südlich der Autobahn 2 ist seit 2017 in das Sanierungsprogramm „Soziale Stadt Wiesenau“ des Bundes und des Landes aufgenommen worden. Hier ist ein Stadtteilmanagement von der Stadtverwaltung eingerichtet worden für die Umsetzung des Sanierungsprogramms. Das Gebiet soll weiterentwickelt werden, das heißt: die planerische und bauliche Entwicklung wird betreut. Seit vier Jahren, also seit 2014, ist von der Wohnungsbaugesellschaft KSG ein Quartiermanagement unter der Bezeichnung „win-Wohnen in Nachbarschaften“ bei der KSG Hannover GmbH mit großem Erfolg tätig.Die Leiterin dieser Einrichtung, Claudia Koch, ist Diplom-Sozialpädagogin. Sie hat die soziale Betreuung der Bewohner, die Gemeinwesenarbeit im Fokus. Claudia Koch möchte die Bewohner motivieren, in allen Fragen, die Wiesenau betreffen, mitzureden und sich für ihr Quartier einzusetzen.Claudia Koch wird über ihre Arbeit im Wiesenauer „Quartiertreff im Verein win“ von den Netzwerken, den Nachbarschaften, dem gesamten Umfeld, sehr lebhaft und ausführlich berichten. Der Mensch steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit, so ihr Motto.Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen bei diesem doch sehr interessanten Vortrag und der ausführlichen Diskussion.