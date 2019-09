Treffen fällt aus

Krähenwinkel. Allerdings fällt das Treffen der Brustkrebs-Selbsthilfegruppe des DRK Krähenwinkel am ersten Mittwoch im Oktober, 2. Oktober, aus, weil das DRK in der Pfalz unterwegs ist. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 6. November, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.