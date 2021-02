Treffen online

Langenhagen. Die Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 20. Februar, um 15 Uhr findet erstmalig als Onlinetreffen statt. Um an der Jahresversammlung teilnehmen zu können, muss der folgenden Link genutzt werden: www.langenhagen.dlrg.de/jhv

Es besteht die Möglichkeit, unter dem gleichen Link am Sonnabend, 13. Februar, um 15 Uhr an einem Testlauf teilzunehmen.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht und die Entlastung des Vorstandes, Ehrungen für langjährige Verdienste und für 65-, 50-, 40-, 25- und zehnjährige Mitgliedschaften. Außerdem wird über den Etat entschieden. Um eine rege Teilnahme wird gebeten. Jahresbericht und Kassenabschluss können auf der Homepage eingesehen werden.