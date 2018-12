Trekkingrad weg

Krähenwinkel (ok). Zwei Scheinwerfer eines VW Touareg im Wert von 400 Euro ließen zwei Langfinger nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Moorhofe mitgehen. Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahlen Diebe nach Auskunft der Polizei am Taunusweg ein Trekkingrad im Wert von etwa 1.000 Euro, das an einer Laterne angeschliossen war. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr, verschwand nach Auskunft der Polizei in der City Park Residenz Schmuck aus einem abgeschlossenen Wertfach in einem Zimmer. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.