Trockner schmorte

Krähenwinkel (ok). Ein schmorender Trockner war die Ursache, dass am Freitagmittag gegen 14 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Wohnheim an der Walsroder Straße ausgelöst worden ist. Der Bereich wurde maschinell belüftet; das Gerät vor erneuter Nutzung durch Abschneiden des Netzsteckers gesichert.