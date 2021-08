TSV Godshorn lädt ein

Godshorn (ok). Ehrungen, Berichte und Neuwahlen stehen bei der Jahreshauptversammlung des TSV Godshorn auf dem Programm. Termin ist am Freitag, 10. September, um 19 Uhr im Biergarten der Gaststätte "Treffpunkt" am Spielplatzweg. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der großen Sporthalle der Schule Godshorn statt, die Änderung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Hygienemaßnahmen gelten entsprechend der Corona-Regeln. Bitte Mund/Nase-Schutz mitbringen. Sofern der Veranstaltungsort wegen schlechten Wetters gewechselt werden muss, wird darüber rechtzeitig in den sozialen Medien und auf der Homepage informiert.Anträge bitte spätestens 14 Tage vor der Versammlung bem Vorstand einreichen. An diesem Tag fallen wegen der Jahreshauptversammlung sämtliche Übungsstunden des TSV Godshorn ab 18 Uhr aus.