TSV KK feiert Titel

Krähenwinkel (ok). Einige Titel haben die Fußballer des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide in dieser Saison geholt, zudem den Klassenerhalt mit der ersten Herren in der Landesliga gschafft. Das soll am nächsten Sonntag, 30. Juni, zünftig am Vereinsheim am Stucken-Mühlen-Weg gefeiert werden. Die gesamte Fußballsparte von der G-Jugend bis zur Ü 50 ist eingeladen, ein paar schöne Stunden unter der Terrasse des Kllubheims zu verbringen. Getränke stellt der Verein; Gegrilltes gibt es zu zivilen Preisen.