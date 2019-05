TSV KK im Final Four

Krähen treffen im Pokal auf SV Newroz Hildesheim

(ok). Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide steht im Final Four des Krombacher-Cups, das an einem Doppelspieltag beim Staffelkonkurrenten SV Bavenstedt an der Bavenstedter Straße in Hildesheim ausgetragen wird. Ternin: Donnerstag, 6., und Freitag, 7. Juni. Im ersten Halbfinale trieffen die Gastgeber auf den Bezirksligisten Koldinger SV. Anstoß am 6. Juni ist um 18 Uhr. Zwei Stunden bekommen es die Krähen mti dem SV Newroz Hildesheim aus der Bezirksliga zu tun. Das Finale zwischen den beiden Siegern steigt dann am Freitag, 7. Juni, ab 19 Uhr an der Bavenstedter Straße.