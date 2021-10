TSV KK spielt Sonntag um 14 Uhr

Kaltenweide/Krähenwinkel. Die Erste Herren des TSV Kaltenweide/Krähenwinkel startet ihr Heimspiel in der Landesliga am morgigen Sonntag bereits um 14 Uhr. Am letzten Wochenende hat der TSV Goshorn den TSV KK mit 4:2 geschlagen. Das Hinspiel der beiden Landesliga-Teams in der Staffel Nord war genau andersherum ausgegangen.