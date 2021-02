TSV KK trainiert online

Krähenwinkel (ok). In der Corona-Pandemie sind sie eine gute Alternative, die Online-Kurse des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide auf der Plattform Zoom. Mona Derouiche leitet insgesamt vier Kurse: dienstags läuft Gymnastik für Senioren (Meeting-ID: 912 9421 2922) immer von 18 bis 19 Uhr, mittwochs Fitness Gymnastik für Frauen (Meeting-ID: 973 1776 3057) immer von 20 bis 21 Uhr. Gymnastik für Frauen (Meeting-ID: 997 6300 6959) läuft immer am Donnerstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr. Und ein weiterer Kursus Gymnastik für Frauen (Meeting-ID: 917 1486 4282) ist am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr. Sarah Quellmalz leitet den Yoga-Kursus (Meeting-ID: 912 7831 7817), der immer mittwochs zwischen 18.30 und 19.30 Uhr stattfindet. Drei Mal Athletik-Training bietet Jan Kanning an: Zirkeltraining (Meeting-ID: 378 484 6474) dienstags von 18 bis 19 Uhr, Calisthenics (Meeting-ID: 378 484 6474) donnerstags zwischen 18 und 19 Uhr sowie Kraftraining (Meeting-ID: 378 484 6474) am Sonntag von 13 bis 14 Uhr. Dirk Kahle leitete zwei Kurse Jugendturnen für Sieben- bis 16-Jährige: montags von 18 bis 20 Uhr (Meeting-ID: 942 1994 1212) sowie donnerstags von 18 bis 20 Uhr (Meeting-ID: 942 1994 1212). Mehr Infos auf der Homepage des TSV KK.