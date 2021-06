TSV KK trifft sich

Krähenwinkel (ok). Es geht nach der Corona-Pandemie wieder los: Wahlen, Berichte und Ehrungen stehen bei der Jahreshauptversammlung des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (TSV KK) auf dem Programm. Nach einer Satzungsänderung ist der Vorstand in Zukunft mindestens mit drei und maximal mit fünf Mitgliedern besetzt. Gesucht wird auch ein neuer Jugendleiter. Termin ist am Freitag, 16. Juli, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle am Sportplatzweg. Der Sportbetrieb ruht ab 18.30 Uhr in allen Sparten.