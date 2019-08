Tür aufgehebelt

̈Langenhagen. Über ein aufgehebeltes Dachfenster gelangten Einbrecher nach Auskunft der Polizei ziwschen Montag, 15-45 Uhr, und Dienstag, 5.20 Uhr, in die Halle eines Tabakautomatenwarenlagers an der Karl-Kellner-Straße. Von hier aus gelangten sie zum sogenannten Tresorraum, wo ebenfalls die Eingangstür aufgehebelt wurde. In diesem Raum wurden anschließend diverse Schränke gewaltsam geöffnet. Es konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob Wertgegenstände entwendet wurden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.